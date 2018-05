Iráčané jdou k volbám do parlamentu poprvé od porážky IS

V Iráku se konají první parlamentní volby od porážky Islámského státu (IS) na iráckém území. Podle analytiků je lze vnímat jako referendum o úspěšnosti dosavadního premiéra Hajdara Abádího. Hlavními tématy voleb jsou rovněž korupce, budoucnost amerických vojáků v Iráku či vztahy s Íránem. Volební místnosti se otevřou v 07.00 místního času (06.00 SELČ) a hlasování skončí v 18 hodin (17 hodin SELČ). Na 24 milionů iráckých voličů bude mít možnost rozhodnout o 329 členech jednokomorového parlamentu. Nezávislá agentura, jež volby monitoruje, očekává vysokou účast jako důsledek poklesu teroristických útoků v uplynulých měsících.

O parlamentní křeslo se uchází téměř 7000 lidí z desítek stran a koalic. Mezi kandidáty je na dva tisíce žen, které soupeří o 83 mandátů. Ženy mají totiž zaručenou čtvrtinu míst v parlamentu; devět křesel je vyhrazeno pro irácké menšiny (z toho pět mají křesťané).

Radikální změny volby zřejmě nepřinesou. Očekává se, že vyhrají nejsilnější aliance stran, jež dominují irácké politice od roku 2003. Žádná z nich přitom patrně ani letos nezíská nadpoloviční většinu 165 křesel, takže sestavování vlády může trvat měsíce. Současný premiér ve funkci zůstane bez omezení pravomoci, dokud nebude vybrán jeho nástupce.

Ve volbách se Abádí pokusí mandát obhájit. Bude ale čelit silným soupeřům, mimo jiné svému předchůdci Nurímu Málikímu a alianci Fatah vůdce šíitských lidových milicí Hádího Ámirího, který je zároveň někdejším ministrem dopravy. Právě šíitské milice se významně podílely na boji proti IS. Dalším uchazečem je vlivný šíitský duchovní Muktada Sadr, který se rovněž podílel na boji proti IS a dříve vedl milici, jež bojovala proti americkým vojákům. Jeho současná kampaň se nicméně soustředila na sociální témata a boj proti korupci.

