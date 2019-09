Írán může brzy produkovat uran obohacený na dvacet procent

Írán je schopen do dvou dnů obnovit produkci uranu obohaceného na 20 procent. Podle agentury Reuters to řekl mluvčí íránské atomové agentury Behrúz Kamálvandí. Obohacení uranu na 20 procent je považováno za důležitý mezikrok potřebný k obohacení uranu na 90 procent, což je zapotřebí pro výrobu atomové bomby. Zejména Spojené státy a Izrael obviňují Írán, že se snaží vyvinout atomové zbraně. To ovšem Teherán odmítá a tvrdí, že energii z jádra využívá výhradně k mírovým účelům.

"Pokud se Írán rozhodne, může mít do dvou dnů palivo obohacené na 20 procent," citovala Kamálvandího místní agentura Fars.

Od loňského roku, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, se stupňuje napětí mezi USA a islámskou republikou. Washington po vypovězení dohody uvalil na Teherán nové sankce, které mimo jiné omezují možnosti Íránu obchodovat s ropou.

Smyslem jaderné dohody bylo zbrzdit íránský jaderný program, zamezit tak Teheránu ve vývoji jaderných zbraní, ale umožnit mírové využívání jaderných technologií. Trump nicméně od odstoupení od jaderné dohody proti Íránu vede politiku takzvaného "maximálního tlaku", čímž se snaží Teherán přimět k jednáním o omezení balistického programu a změně přístupu ke konfliktům na Blízkém východě.

Írán od května postupně přestal dodržovat několik bodů jaderné dohody a pohrozil, že 5. září podnikne další takový krok s cílem přimět evropské signatáře dohody, aby zmírnili dopad amerických sankcí.