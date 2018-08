Írán podepsal se Sýrií dohodu o vojenské spolupráci

Ministři obrany Íránu a Sýrie podepsali dohodu o vojenské spolupráci obou zemí. Informovala o tom íránská agentura Tasním, žádné další podrobnosti k tomu ale neposkytla. Írán je v současné válce stejně jako Rusko spojencem syrského prezidenta Bašára Asada.

Spojené státy a Izrael tlačí na stažení Íránců ze Sýrie. Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton minulý týden řekl, že by Írán měl své vojáky ze Sýrie stáhnout. Teherán však tvrdí, že jeho vojenský personál je v Sýrii na pozvání Asadovy vlády a že o stažení vojáků neuvažuje.

Asad naopak upozornil, že bez pozvání působí na syrském území američtí vojáci a že to jsou tedy oni, kdo by měl odejít. Američané jsou na severu a východě, kde působí arabsko-kurdská koalice, již USA podporovaly v boji proti radikální organizaci Islámský stát (IS).

Koncem roku 2016 bylo podle analytického institutu Gatestone v Sýrii až 15 tisíc íránských vojáků nebo gardistů. Pod íránské velení tam spadalo celkově kolem 70 tisíc ozbrojených lidí včetně členů ozbrojených složek, k nimž patřily spojenecké skupiny jako libanonský Hizballáh nebo irácké šíitské milice.