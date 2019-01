Írán vyšle loďstvo do Atlantiku, čeká je pětiměsíční mise

Írán vyšle svá nová bojová plavidla na pětiměsíční misi v Atlantském oceánu. Oznámila to v sobotu íránská agentura Fars. Kontradmirál Hasani Moghadam řekl agentuře IRNA, že chystaná mise bude spuštěna koncem března a stane se největší takovou operací íránského vojenského námořnictva za posledních deset let.

"Už několik let má námořnictvo v plánu vyslat flotilu do Atlantského oceánu a nyní se zdá, že je všechno připraveno pro spuštění této mise," uvedla íránská agentura.

Základnou pro íránskou flotilu má být některá spojenecká země v Latinské Americe, informovala Fars a naznačila, že půjde o Venezuelu.

Součástí flotily budou i dvě nejmodernější plavidla íránského námořnictva, cisternová loď Charg a torpédoborec Sahand. Charg byl loni v červnu rozmístěn v Adenském zálivu v rámci boje proti somálským pirátům.

Torpédoborec Sahand domácí výroby byl slavnostně uveden do provozu v prosinci. Je schopen pětiměsíční plavby bez zásobení a je opatřen technologií, která umožňuje vyhnout se zaměření radary. Plavidlo má na palubě plochu pro vrtulníky, odpalovací zařízení torpéd, protiletadlová a protilodní děla či střely a zařízení k vedení elektronické války, oznámila íránská televize.

