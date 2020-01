Írán zvažuje třináct scénářů, uvedl tajemník íránské rady

Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti v úterý oznámil, že Írán zvažuje třináct možností odvety za zabití íránského generála Kásema Solejmáního. Zároveň bez bližších podrobností zdůraznil, že i ta nejmírnější varianta by byla pro Spojené státy zničující. Informovala o tom agentura Fars.

"Američané by měli vědět, že jsme dosud v radě jednali o třinácti možnostech odvety a i v případě, že by byla shoda na nejmírnějším scénáři, jeho vykonání by bylo pro Američany noční můrou," řekl tajemník bezpečnostní rady Alí Šamchání. "Co chcete vědět o osudu amerických vojáků plazících se k úkrytům? Odpověď je jasná: ti, kteří se plazí k úkrytům a doufají, že uniknou našemu hněvu a zavřou za sebou dveře, netuší, že islámská republika otevře dveře do pekla," citovala Šamcháního agentura Fars. "Poselství islámské republiky je jasné: Amerika spáchala atentát na íránského národního hrdinu a naše pýcha nám nedovolí, abychom byli lhostejní," zdůraznil. Pokud podle něho američtí vojáci z regionu neodejdou po svých, budou odvezena jejich mrtvá těla.

Šamchání zároveň poznamenal, že nyní nelze médiím poskytnout bližší informace k možnostem odvety. Uvedl nicméně, že Írán má detailní informace o amerických základnách a zná přesný počet amerických vojáků v blízkosti své hranice a podrobně jejich činnost sleduje.

Íránský ministr zahraničí v rozhovoru, který v úterý odvysílala americká televize CNN, uvedl, že zabití Solejmáního Spojenými státy bylo aktem státního terorismu a reakce Íránu bude tomu úměrná. "To je státní terorismus.... Je to akt agrese proti Íránu a rovná se to ozbrojenému útoku na Írán a my budeme reagovat. Budeme ale reagovat úměrně," řekl Mohammad Džavíd Zaríf.

Námořní správa USA mezitím obnovila varování pro americká komerční plavidla v Perském zálivu a okolí s tím, že Írán by mohl ohrožovat americké námořní zájmy v regionu.

Velitel elitních íránských jednotek Solejmání zemřel při pátečním útoku amerického bezpilotního letounu poblíž irácké metropole Bagdádu a po třech dnech pietních aktů má být v úterý v rodném Kermánu pohřben. Útok nařízený přímo americkým prezidentem Donaldem Trumpem vyvolal rozhořčení v regionu. Teherán odvetou pohrozil již opakovaně.