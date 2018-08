Islamisté zveřejnili videa, jsou na nich roky zadržovaní rukojmí

Blíže neupřesněná islamistická skupina zveřejnila videonahrávky s italským a japonským rukojmím, kteří jsou údajně zadržováni v Sýrii. Informovala o tom ve středu agentura AFP s odvoláním na organizaci SITE, která monitoruje činnost extremistů.

Japonský novinář Džumpei Jasuda a Ital Alessandro Sandrini se objevují na dvou různých videozáznamech, které se ale navzájem velmi podobají. Oba muži na nich klečí před zdí a mají na sobě oranžové kombinézy. Vedle nich stojí ozbrojenci celí v černém a s kuklou na hlavě.

Jasuda o sobě na dvacetivteřinovém videu tvrdí, že je Korejec, ale mluví japonsky. Uvádí, že nahrávka byla pořízena 25. července. Novinář si stěžuje, že je ve velmi špatné situaci, a prosí o co nejrychlejší záchranu.

