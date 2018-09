Izrael přijme tisíc Židů z Etiopie, další mají ale smůlu

Izraelská vláda oznámila, že schválila přijetí tisícovky etiopských Židů. V africké zemi se ovšem nachází 8 tisíc Židů, kteří se chtějí do Izraele přestěhovat; co bude se zbývajícími 7 tisíci, není jasné, uvedla agentura AP.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že zvláštní výbor povolil přestěhování těm, kteří již mají děti v Izraeli. Alisa Bodnerová, mluvčí skupiny, která bojuje za přestěhování etiopských Židů do Izraele, rozhodnutí označila ze "nesmírné zklamání" a "další plivanec do tváře" židovské komunity v Etiopii.

Většina Židů žijících v Etiopii má v Izraeli příbuzné. Navzdory židovským kořenům je ale Izrael nepovažuje za Židy a k imigraci tak potřebují vládní souhlas. Etiopští Židé postup izraelských úřadů označují za diskriminaci.

Izraelská vláda se v roce 2015 zavázala, že zbývajícím etiopským Židům zařídí přesun do Izraele, dosud ale neschválila jeho financování.

Izraelský poslanec etiopského původu Avraham Neguise rozhodnutí vlády uvítal. Nicméně uvedl, že je zklamán, že se situaci nepodařilo vyřešit beze zbytku. "Nepřestaneme se snažit a bojovat do té doby, než budou všichni opět se svými rodinami tady v Izraeli," uvedl Neguise, který do Izraele imigroval v roce 1985. Jak dodal, výbor vůbec neřešil, co bude se zbývajícími 7 tisíci etiopskými Židy.

V Izraeli žije odhadem 144 tisíc Židů etiopského původu, většina z nich přijela do země v 80. a 90. letech minulého století. Loni Izrael schválil přestěhování 1 300 Etiopanů, kteří již měli v židovském státě své příbuzné.