Izrael znovu otevřel dva hraniční přechody do Pásma Gazy

Izraelské úřady znovu otevřely dva hraniční přechody do Pásma Gazy pro lidi a zboží. Agentuře AP to potvrdili izraelští i palestinští činitelé. Izraelská vláda přechody Erez a Kerem Šalom nechala v pondělí uzavřít poté, co raketa vypálená z Gazy zasáhla obytný dům v obci poblíž Tel Avivu, zraněno bylo sedm lidí.

Izrael se přechody rozhodl otevřít i přesto, že bylo v noci na neděli z Pásma Gazy na izraelské území vypáleno dalších pět raket. Izraelská armáda následně vypálila několik odvetných ran na pozice hnutí Hamás, které ovládá Gazu. Incident se obešel bez obětí.

U hranic Pásma Gazy se v sobotu sešly desetitisíce Palestinců na protestní akci k prvnímu výročí každotýdenních příhraničních protestů. Ty si od loňského března vyžádaly přes 200 mrtvých Palestinců a několik izraelských vojáků. V sobotu podle palestinských činitelů zahynuli při střelbě izraelských vojáků čtyři mladíci a další více než dvě stovky lidí byly zraněny.