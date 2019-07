Jako z hororu: ptáci padali z nebe, krváceli ze zobáku

Na jihu Austrálie v městečku One Tree Hill poblíž Adelaide popadalo z nebe 60 ptáků, kteří byli pravděpodobně hromadně otráveni. Očití svědci to popsali jako "scénu z hororu", neboť několik desítek ptáků kakadu krvácelo ze zobáku. Zprávu přinesl server The Guardian.

Na otrávené ptáky narazil ve středu jeden ze členů místní organizace pro ochranu ptáků. Okamžitě tak zavolal své nadřízené Sarah Kingové, jež organizaci Caspers Bird Rescue založila.

"Když mi zavolal, zněl opravdu rozrušeně. Doslova přímo před ním padali ze stromů a z nebe. Přitom jen dva nebo tři ptáci hned zemřeli. Zbytek na zemi dál křičel a svíjel se v bolestech. Nemohli dál létat, krváceli ze zobáku. To, co jsme viděli, bylo jako z hororového filmu," řekla Kingová.

Jeden konkrétní druh, kakadu naholící, je v Austrálii považován za škůdce. Tamní vládou není chráněn a od března letošního roku dokonce platí povolení pro jejich zabíjení prostřednictvím zplynování. Podle Kingové byla ovšem převážná většina z 60 mrtvých kakadu jiného druhu. Například kakadu tenkozobý je v Austrálii naopak chráněným druhem.

Typ použitého jedu způsobil podle ochránců "strašnou a pomalou smrt". Jed zabíjí ptáka až několik týdnů. "Není to okamžitá smrt. Trpěli. Zabere to několik týdnů, než se jed fatálně projeví. Nejprve se projevuje vnitřním krvácením. Je to strašlivá, pomalá smrt," popsala Kingová.

"Je důležité, abychom sdělili, že otráveny byly i chráněné druhy kakadu. Z celkových 60 mrtvých ptáků byli pouze tři zástupci nechráněného druhu. Domníváme se, že šlo o cílený útok, avšak zatím jde jen o spekulaci. V této fázi vyšetřování ještě nevíme, co přesně to byl za jed," doplnila Kingová s tím, že toxikologické testy budou trvat ještě pár týdnů.