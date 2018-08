Japonský císař Akihito se naposledy omluvil za válečné hrůzy

Japonský císař Akihito se ve středu znovu a naposledy omluvil za podíl své země na rozpoutání druhé světové války. Učinil tak při příležitosti tradičního ceremoniálu, kterým si Japonsko připomnělo 73. výročí své kapitulace v nejkrvavějším konfliktu dějin zeměkoule. Vzhledem k tomu, že císař hodlá koncem dubna příštího roku abdikovat, bude již této akce, přinejmenším v postavení monarchy, ušetřen.

"Při vzpomínce na naši minulost a pod tíhou hlubokých výčitek svědomí opravdu doufám, že se zničující válka už nikdy nebude opakovat," řekl Akihito ve zhruba jen dvouminutovém projevu.

Poté, co se Japonsko stalo obětí bezprecedentního útoku pomocí dvou jaderných bomb ze strany USA a v důsledku neutěšených výsledků na bojišti, vyhlásil 15. srpna 1945 Akihitův otec a tehdejší císař Hirohito v rozhlasovém projevu bezpodmínečnou kapitulaci všech japonských ozbrojených sil. Ta se pak formálně stvrdila 2. září 1945 na palubě americké bitevní lodi Missouri.

Akihito se stal japonským císařem po otcově smrti v lednu 1989, formálně byl korunován až v listopadu 1990. Císař za dobu své vlády provedl několik neobvyklých kroků: je například prvním japonským panovníkem, který vykonával oficiální zahraniční cesty. V létě roku 2002 zavítal spolu se svou chotí, císařovnou Mičiko, i do Prahy, kde se setkal s tehdejším českým prezidentem Václavem Havlem. Akihito je rovněž prvním vládcem země vycházejícího slunce, který navštívil Čínu a další země okupované Japonskem za druhé světové války.

V posledních letech budí stárnoucí císař pozornost především svým zhoršujícím se zdravotním stavem. V minulosti prodělal operaci srdce a podstoupil léčbu rakoviny prostaty. V srpnu 2016 v televizním vystoupení vyjádřil obavy, že mu vysoký věk neumožní dostát povinnostem. Parlament loni v červnu schválil zákon umožňující císařovu abdikaci.

Letos v červenci Akihito zrušil své veřejné povinnosti poté, co mu lékaři diagnostikovali mozkovou ischemii, při níž dochází k nedostatečnému prokrvování mozku.

Čtyřiaosmdesátiletý monarcha se stane prvním japonským panovníkem za téměř 200 let, který na svůj post abdikuje. Zemi bude od 1. května 2019 vládnout korunní princ Naruhito.

