Kim stoupal na bílém koni na posvátnou horu. Co to znamená?

Severokorejská média zveřejnila sérii fotografií, na nichž je zachycen vůdce země Kim Čong-un, jak na bílém koni zdolává zasněženou "posvátnou" horu Pektu. Podle analytiků jsou takováto propagandistická gesta zpravidla předzvěstí nějakého zásadního prohlášení.

Na 2750 metrů vysokou sopku Kim vystoupil také v roce 2017, několik týdnů před svým novoročním projevem, v němž se vyslovil pro zlepšení vztahů obou korejských států, připomněl zpravodajský server BBC News.

Podle prohlášení otištěného v severokorejských médiích představitelé, kteří Kima na horu doprovázeli, dospěli k názoru, že vůdce plánuje "velkou operaci". Čeho by se měla týkat, ovšem severokorejská média neuvedla.

Nejvyšší hora Korejského poloostrova Pektu (2744 metrů nad mořem) je označována za rodiště otce nynějšího diktátora Kim Čong-ila, který stál v čele země před Kim Čong-unem. Každý výstup na tento horský velikán má tedy značný symbolický význam.

Kim je na fotografiích vidět v dlouhém, světle hnědém plášti a v brýlích, jak sám na velkém koni projíždí zasněženými poli a lesy. "Jeho pouť na horu Pektu je velmi důležitou událostí v dějinách korejské revoluce," napsala ve své zprávě severokorejská oficiální tisková agentura KCNA.

Podle analytiků Kimova symbolická cesta podtrhuje odhodlání KLDR vzepřít se přetrvávajícím sankcím a tlaku, které mezinárodní společenství na zemi vyvíjí v souvislosti se severokorejskými jadernými a raketovými zbrojními programy.

"Jedná se o symbolický čin vyjadřující vzdor," uvedl americký expert na KLDR Joshua Pollack. "Nic není řečeno explicitně, ale naznačuje to, jaký politický kurz můžeme v nadcházejícím roce očekávat," dodal.

Loni stanul severokorejský vůdce Kim Čong-un na vrcholu hory Pektu společně s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Kromě něj se Kim v roce 2018 také poprvé sešel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, pozastavil testy jaderných zbraní a raket dlouhého doletu a slíbil pracovat na denuklearizaci Korejského poloostrova.

V poslední době ale vztahy mezi Soulem a Pchjongjangem znovu ochladly a Spojeným státům dal Kim lhůtu do konce roku, aby změnily svůj postoj k jednáním o jaderném odzbrojení KLDR, jinak bude Severní Korea nucena hledat "jinou cestu".

Podle analytiků by Kimova cesta na horu Pektu mohla být předzvěstí obnovení testů interkontinentálních balistických raket schopných zasáhnout americkou pevninu. Tyto rakety Pchjongjang neodpálil od začátku rozhovorů o denuklearizaci se Spojenými státy v loňském roce.

Několik expertů také uvedlo, že mnoho rétoriky ve zprávách severokorejské agentury KCNA se točí kolem ekonomiky. Odborníci předpokládají, že Severní Korea by brzy mohla vypustit vesmírnou raketu. To by KLDR umožnilo ukázat svou ekonomickou a technologickou moc méně provokativním způsobem, než jsou testy balistických střel.

USA žádají, aby se Severokorejci nejprve vzdali vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang by zase rád viděl postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.