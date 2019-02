Kimův obrněný vlak je už v Číně, míří do Hanoje za Trumpem

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v příštích dnech oficiálně navštíví Vietnam. Oznámilo to vietnamské ministerstvo zahraničí. Kima podle ministerstva pozval vietnamský prezident Nguyen Phu Trong. Ruská agentura TASS informovala, že Kim se už vydal obrněným vlakem na cestu a nyní už je na čínském území. V Hanoji se příští týden setká i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Zdroje agentury Reuters již minulý týden uvedly, že Kim přicestuje do vietnamské metropole dva dny před schůzkou s Trumpem. Vrcholná schůzka se má podle Bílého domu konat 27. a 28. února.

Setkání Kima s Trumpem v Hanoji bude jejich druhým summitem po historické první schůzce v Singapuru v červnu loňského roku.

Agentura AP s odvoláním na prohlášení vietnamských činitelů uvedla, že setkání obou státníků se uskuteční v koloniální budově Tonkinského paláce v centru Hanoje. Záložní variantou je luxusní hotel Metropole postavený na začátku 20. století. Okolí těchto dvou budov již úřady začaly zdobit květinami a vlajkami KLDR, USA a Vietnamu. Očekává se příjezd až 2600 zahraničních novinářů.

Vietnamské úřady podle AP v souvislosti s návštěvou severokorejského vůdce přijaly bezprecedentní bezpečností opatření. V době Kimova příjezdu uzavřou 170kilometrový úsek dálnice vedoucí od hraničního přechodu s Čínou do hlavního města Hanoje. Rozhodnutí naznačuje, že Kim do Vietnamu pravděpodobně přijede přes město Dong Dang, kde přesedne z vlaku do auta a to jej odveze do Hanoje.

Agentura TASS s odkazem na severokorejský diplomatický zdroj uvedla, že Kimův obrněný vlak vyjel z Pchjongjangu dnes kolem 17:00 místního času (09:00 SEČ). Trasu dlouhou asi 4500 kilometrů by měl urazit za více než 48 hodin. Severokorejská média dosud Kimovu cestu do Vietnamu oficiálně nepotvrdila.