Koreje budou řešit další summit. Ve hře je nová mírová dohoda

Jižní a Severní Korea uspořádají příští týden schůzku na vysoké úrovni, při které budou jednat o přípravách na nový mezikorejský summit. Zároveň zhodnotí realizaci dohod přijatých na setkání jihokorejského prezidenta Mun Če-ina a severokorejského vůdce Kim Čong-una letos na jaře. Oznámilo to ve čtvrtek jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

Schůzka představitelů Severní a Jižní Koreje na vysoké úrovni se uskuteční příští týden v pondělí ve vesnici Pchanmundžom v demilitarizovaném pásmu, které od sebe korejské státy odděluje. Jihokorejskou delegaci povede ministr pro sjednocení Čo Mjong-kjon.

Severní a Jižní Korea se na dubnovém summitu dohodly, že budou společně usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka let 1950-53. Pchjongjang a Soul také slíbily, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Kim a Mun se setkali také v květnu.