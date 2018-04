Korejský poloostrov: mír je po více než šedesáti letech blízko

Denuklearizace Korejského poloostrova a nastolení míru budou pravděpodobně ústředními tématy mezikorejského summitu, který je plánován na 27. dubna. Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in by měli hovořit také o zlepšování vztahů mezi oběma zeměmi. Případné společné hospodářské projekty ale na programu jednání asi nebudou. Podle agentury Reuters to uvedl představitel jihokorejského prezidentského úřadu Im Čong-sok. Jihokorejský tisk s odvoláním na nejmenované zdroje uvádí, že obě země, které jsou od války z let 1950-1953 stále technicky ve válečném stavu, by na summitu mohly i nastínit plán na oficiální ukončení vojenského konfliktu.

Severní a Jižní Korea zůstávají technicky ve válečném stavu, protože vzájemný konflikt z 50. let byl ukončen pouze dohodou o příměří, nikoli řádnou mírovou smlouvou. Jihokorejský list Munhwa ilbo (Kulturní deník) uvedl, že poslanci z obou Korejí nyní diskutují o možné podobě společného prohlášení, které by mělo být vydáno na závěr vrcholné schůzky. Obsahovat by mohlo i plán na ukončení konfliktu, napsal Kulturní deník. Stejný zdroj uvedl, že Kim a Mun by mohli hovořit také o návratu přísně střežené demilitarizované zóny, oddělující oba státy, k původnímu stavu.

První mezikorejský summit po více než deseti letech se uskuteční právě v demilitarizované pohraniční zóně, v jihokorejské části obce Pchanmundžom. Již tento pátek by mohla být zprovozněna horká linka mezi Kim Čong-unem a Mun Če-inem. Na zřízení tohoto telefonického spojení, které má zjednodušit kontakty a omezit možnost nedorozumění v obdobích zvýšeného napětí, se Soul a Pchjongjang dohodly již dříve.

Ve středu se představitelé Severní a Jižní Koreje sejdou k další pracovní schůzce, a pokud to bude nutné, navštíví ještě před summitem severokorejskou metropoli Pchjongjang šéf jihokorejské rozvědky So Hun nebo bezpečnostní poradce Čchong Ui-jong, aby dokončili přípravy na vrcholnou schůzku.

Jižní Korea doufá, že KLDR zopakuje svůj slib denuklearizace. "Ačkoli zvláštní vyslanci potvrdili ochotu (Kim Čong-una přistoupit k denuklearizaci), je to něco úplně jiného, když to potvrdí dva vůdci na summitu a napíší to do prohlášení," řekl personální šéf Modrého domu Im Čong-sok. Modrý dům je sídlem jihokorejských prezidentů.

Donedávna mezi nimi panovalo značné napětí kvůli severokorejským zbrojním zkouškám. Zlepšení situace přinesla účast KLDR na zimních olympijských hrách, které se v únoru konaly v jihokorejském Pchjongčchangu.

Nadcházející summit bude teprve třetí vrcholnou schůzkou od dob rozdělení Korejského poloostrova. První setkání vůdců obou korejských států se uskutečnilo v roce 2000, kdy se sešel tehdejší jihokorejský prezident Kim Te-džung se severokorejským diktátorem Kim Čong-ilem. Kim Čong-il se pak v roce 2007 také setkal s Kim Te-džungovým nástupcem Ro Mu-hjonem. Výsledkem vrcholných schůzek byla řada projektů spolupráce.