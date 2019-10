Kurdové ještě nedokončili odsun od hranice, tvrdí Turecko

Členové syrských kurdských milicí YPG ještě nedokončili stažení od turecké hranice, jak to ukládá rusko-turecká dohoda. V rozhovoru s listem Sabah to řekl turecký ministr obrany Hulusi Akar. Podle dohody se mají Kurdové stáhnout do úterních 16.00 SEČ. Potom mají na hranici začít společné turecko-ruské hlídky. Ankara chce v této oblasti zřídit bezpečnou zónu, do níž se z Turecka budou moci vracet syrští uprchlíci.

Dohoda byla dojednána minulý týden a Kurdům dává na stažení do 30kilometrové vzdálenosti od hranice 150 hodin. Turecko zahájilo 9. října operaci Pramen míru, jejímž cílem bylo vytlačit Kurdy, které považuje za teroristy, z pohraničí. Boje jsou nyní pozastaveny.

"Zdá se, že teroristická organizace YPG je stále v oblasti operace Pramen míru. Ten boj (proti terorismu) ještě neskončil," řekl Akar. Podle něj je v pohraničním městě Manbidž stále tisíc členů YPG a stejný počet v Tall Rifaatu. Obě města leží západně od zóny, již chce Turecko u hranice zřídit. S odsunem YPG z nich mají pomoci syrská a ruská armáda.

Rusové mají spolu s Turky začít hlídkovat podél hranice do vzdálenosti deseti kilometrů od ní. Turecký ministr řekl, že je ještě třeba dojednat pravidla včetně třeba otázky, jaký druh automobilů bude používán. V Turecku podle něj o podrobnostech právě nyní vyjednává ruská delegace.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v minulosti řekl, že pokud Rusko svůj závazek z dohody nesplní, postará se Turecko o zničení YPG na severu Sýrie samo.

Kreml dal minulý týden najevo, že pokud se Kurdové do 150 hodin nestáhnou, bude Rusko nuceno "ustoupit" a umožnit "turecké vojenské mašinérii" Kurdy zničit.