Lidé se v Iráku postupně vracejí domů, nacházejí tam ale spoušť

Do svých domovů se vrátily téměř čtyři miliony lidí, kteří v Iráku uprchli za bojů s radikální organizací Islámský stát (IS). Oznámila to Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Za bojů s IS opustilo své domovy šest milionů Iráčanů, což je 15 procent obyvatelstva.

IS začal sever a západ Iráku obsazovat roku 2014 a podařilo se mu zabrat až třetinu území. Vítězství nad ním vláda ohlásila loni v prosinci.

Začátkem září bylo mimo domovy podle IOM stále 1,9 milionu lidí, což je nejméně od roku 2014.

Většina z těch, kdo se vrátili, pochází ze severoirácké provincie Ninive, jejíž středisko Mosul bylo dějištěm bojů po devět měsíců. Další velké skupiny se vracejí do province Anbár na západě země, kde se odehrály poslední bitvy proti IS.

Agentura AFP píše, že v Iráku stále působí buňky IS schopné organizovat útoky.

Navrátilce většinou čekají místa s poničenou infrastrukturou a neexistujícími službami. Výpadky elektřiny a vody komplikují život zejména těm, kdo se živí zemědělstvím.

V jihoirácké Basře se pravidelně kvůli špatným službám konají protesty. V pondělí tam přišel o život jeden člověk, dnes se znovu s policisty střetlo několik set demonstrantů.