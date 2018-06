Luxusní restaurace v Bagdádu odmítla vstup skupině sirotků

Restaurace v luxusním obchodním domě v Bagdádu se omluvila za to, že v sobotu odmítla skupinu sirotků, které do podniku přivedla charitativní organizace. Ta tam zaplatila pohoštění pohoštění asi pro 20 dětí u příležitosti svátku íd al-fitr, který se slaví po postním měsíci ramadánu. Obchodní dům uznal chybu a slíbil, že zaplatí roční péči o 50 sirotků.

Na sociálních sítích se objevilo video, na němž je vidět skupinu dětí s dobrovolníky z charity, jak stojí před plotem u obchodního centra Al-Mansúr. To bylo vybudováno v roce 2013 nákladem 35 milionů dolarů (787 milionů Kč).

Z daru, který poskytla soukromá osoba k využití o svátku íd al-fitr, charita v restauraci zamluvila pohoštění pro 20 válečných sirotků. Když se ale skupina dostavila, nedovolila jí ochranka vejít dovnitř.

Mnozí uživatelé sociálních sítí jednání podniku označují za nehumánní, další se domnívají, že se personálu mohlo zdát, že děti nebyly náležitě oblečené. To ale jiní vylučují a poukazují na to, že bez otců těchto dětí, z nichž mnozí byli vojáci, kteří padli v bojích, by centrum vůbec neexistovalo. Někteří z těch rozzlobených navrhli, aby bylo ohodnocení podniku sníženo z pěti hvězd na jednu.

V neděli šéf obchodního centra zveřejnil video s omluvou a vysvětlením, že šlo o nedorozumění. Přislíbil peníze na roční péči o 50 sirotků, do čehož bude spadat i nabídka jídla, oblečení a trávení volného času v obchodním domě.