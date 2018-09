Masakr na přehlídce. Teherán viní USA a Izrael

Ozbrojenci, kteří v sobotu zaútočili na vojenskou přehlídku ve městě Ahváz na jihozápadě Íránu, byli vycvičeni ve dvou zemích Perského zálivu, uvedl íránský armádní mluvčí, kterého citovala agentura IRNA. Mluvčí dodal, že útočníci nepatřili k extremistům z Islámského státu, měli ale vazby na Spojené státy a izraelskou tajnou službu Mossad.

Na střelbu reagovali i další íránští armádní představitelé. Generál Jahjá Rahím-Safaví, který je poradcem íránského nejvyššího duchovního, pohrozil odvetou. "Íránský lid a jeho ozbrojené složky na to odpoví," prohlásil představitel elitních revolučních gard.

Velitel námořnictva Alí Fadáví naopak ve svém prohlášení hovořil o pokračování aktivit Islámského státu, který operuje v Iráku a Sýrii. "Tento teroristický útok není známkou síly, ale naopak slabosti DAIŠ v Iráku a Sýrii, kde střílí nevinné lidi," citovala velitele agentura Fars. DAIŠ je arabskou zkratkou pro Islámský stát.

K útoku, při kterém podle posledních zpráv zahynulo 24 lidí a desítky dalších osob utrpěly zranění, se zatím bez dalších podrobností přihlásilo protivládní hnutí Ahvázský národní odpor.

UPDATE: Two attackers killed and another two arrested after gun attack on military parade in the city of Ahvaz, Iran https://t.co/5wH0CMsYRd pic.twitter.com/gDYXvKLjrN