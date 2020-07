Ministr zahraničí Aškenazi o termínu zahájení anexe prý nic neví

Izraelský ministr zahraničí Gabi Aškenazi pochybuje, že ve středu premiér Benjamin Netanjahu zahájí plánovanou anexi části palestinského Západního břehu Jordánu. Se středou jako prvním dnem zahájení tohoto procesu počítá koaliční smlouva. Aškenazi dal v rozhovoru s izraelským armádním rozhlasem najevo, že neví přesně, co se ve středu stane.

"Nevím, co bude, nejsem prorok. Předpokládám, že dnes to nebude (zahájení příprav anexe)," sdělil a s dalšími dotazy odkázal na Netanjahua. Premiér v úterý řekl, že se vyjednává s americkými zástupci a že tyto rozhovory potrvají několik dní. Na středu podle izraelských médií není naplánováno žádné jednání izraelské vlády.

Anexe se opírá o americký mírový plán, který představil Bílý dům v lednu. Podle izraelských médií Washington svůj souhlas se spuštěním anexe nyní podmiňuje nějakým vstřícným krokem vůči Palestincům. Jedním z nich by podle izraelské televize mohlo být vymezení území na části Západního břehu, kde by měli Palestinci neomezenou možnost nové výstavby. Zvažuje se také předefinování části takzvané oblasti C, která byla stanovena při minulých mírových jednáních a kterou má Izrael plně pod kontrolou. Některé její části by mohly být podle amerického návrhu převedeny do zóny označované jako B, tedy do oblasti, kde Izrael zajišťuje pouze bezpečnost, ale civilní záležitosti si Palestinci spravují sami.

Izrael by mohl podle amerického návrhu na řešení izraelsko-palestinského konfliktu anektovat až 30 procent území palestinského Západního břehu, přičemž Palestinci mají vyjednávat o osudu zbytku tohoto území.

Většina zemí považuje za nelegální nejenom zábor území, ale i židovské osady, které chce Izrael anektovat a jež vystavěl od roku 1967 na okupované teritoriu.

Proti anexi je i britský premiér Johnson

Britský premiér Boris Johnson se proti anexi vyslovil v článku, který ve středu zveřejnil izraelský deník Jediot Achronot. Označil se přitom za "náruživého obránce Izraele", kterým je od svého pobytu v kibucu v době svého mládí. "Jako dlouholetý přítel, obdivovatel a podporovatel Izraele se obávám, že takové návrhy (anexe) jsou v rozporu s dlouhodobými zájmy Izraele. Z hloubi duše doufám, že se anexe neuskuteční. Pokud ano, Británie žádné změny hranic z roku 1967 neuzná s výjimkou těch, na nichž se strany dohodly," napsal Johnson s poukazem na dohodu o hranici Západního břehu Jordánu po válce v roce 1967.

Mezinárodní společenství toto jordánské území, které Izrael vybojoval stejně jako východní Jeruzalém, egyptský Sinajský poloostrov, Pásmo Gazy a syrské Golanské výšiny, považuje za okupované. Palestinci na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy chtějí mít vlastní stát, což ale anexe znemožní.

Johnson anexi označil za porušení mezinárodního práva a za "dárek těm, kteří hodlají pokračovat v šíření starých historek o Izraeli".