Mrakodrapem v čínském velkoměstě otřásla série explozí

Nejméně jednoho mrtvého a blíže neupřesněný počet zraněných si v pátek vyžádala série explozí, které otřásly mrakodrapem ve městě Čchang-čchun na severovýchodě Číny. Informovala o tom agentura AFP, podle níž úřady incident vyšetřují jako trestný čin.

První z výbuchů se ozval z vozidla zaparkovaného v suterénu výškové budovy patřící firmě Dalian Wanda Group, asi o tři minuty později nastala další exploze ve 30. poschodí. Podle různých zdrojů se v budově nachází v dolních patrech mimo jiné nákupní středisko a restaurace, výše pak byty a kanceláře.

Konglomerát Dalian Wanda Group vlastní realitní magnát Wang Ťien-lin, který byl podle časopisu Forbes loni čtvrtým nejbohatším člověkem v Číně s odhadovaným jměním 22,9 miliardy dolarů.

Na sociálních sítích byly zveřejněny záběry zachycující explozi, kouř a lidi, kteří s křikem z místa prchají. Agentura AFP uvedla, že se jí zatím nepodařilo ověřit pravost videí. Svědci tvrdí, že slyšeli až dvacítku výbuchů.

LIVE | The Changchun city government, in a statement released after the blasts, only mentioned explosions that had taken place on the 30th floor of the Wanda Plaza apartment building on Hongqi Street.

More updates: https://t.co/9mX4cQC4Aq