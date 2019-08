Na Novém Zélandu vracejí lidé své zbraně. Využívají amnestie

Během prvního měsíce, kdy na Novém Zélandu spustili systém zpětného odkupu střelných zbraní, vrátili lidé dobrovolně úřadům celkem už přes 10 tisíc zbraní. Dalších 1200 zbraní pak bylo vráceno pod ochranou amnestie. Zprávu přinesl server CNN.

Potom, co Nový Zéland zažil v březnu nejhorší hromadnou střelbu ve své historii, kdy útočník zabil v mešitách 51 lidí, zpřísnila vláda zákony o držení zbraní. Už dva týdny po útoku prosadila premiérka Jacinda Ardernová v parlamentu zákaz poloautomatických zbraní.

Nový zákon spočívá ve zpětném odkupu, který započal 13. června. Lidé musejí do 20. prosince odevzdat své poloautomatické zbraně, jejich zásobníky nebo i součástky, z nichž by se dala poloautomatická zbraň poskládat. Nařízení se týká i některých brokovnic. Výměnou za zbraně dostanou předem stanovenou částku. Systém zpětného odkupu by měl stát vyjít až na 200 milionů dolarů.

Napříč celou zemí se doposud konalo přes 90 sběrných akcí, na kterých se sešlo 7180 majitelů zbraní, uvedla policie. Celkem zatím bylo vráceno 10 242 zbraní, dalších 1269 vrátili lidé v rámci amnestie anonymně, nikdo se jich tedy neptal na to, proč měli v držení zbraně, přestože neměli licenci.

"Zatím jsme spokojeni s angažovaností Nového Zélandu a těšíme se, až se do systému zpětného odkupu v následujících měsících zapojí ještě více lidí," uvedla policie ve svém prohlášení. Podle jejích odhadů je v celé zemi v oběhu asi 1,2 milionu zbraní. Kolik z nich je však poloautomatických, nevědí. Přesná čísla nejsou k dispozici, protože majitelé nemusejí své zbraně registrovat. Stačí jim jen licence pro jejich držení.

Systém zpětného odkupu zavedla v roce 1996 také Austrálie. Tehdy střelec v Tasmánii zabil 35 lidí. Podle úřadů se tehdy podařilo vybrat celkem 640 tisíc zakázaných zbraní. Naopak v USA, kde k hromadné střelbě dochází nejčastěji, k podobnému zásahu ze strany vlády nikdy nedošlo.