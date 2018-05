Nejvíce letadel létá na lince v Asii, v budoucnu je posílí vlak

Letecké spojení mezi Singapurem a hlavním městem Malajsie Kuala Lumpur je nejrušnější mezinárodní leteckou trasou na světě. Za rok do letošního února letadla mezi těmito městy uskutečnila 30 537 letů. To je v průměru 84 letů denně. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti OAG Aviation.

Seznamu 20 nejrušnějších destinací dominují převážně asijské trasy. Druhá skončila ta mezi Hongkongem a Tchaj-pejí. Mimo Asii je nejrušnější trasa mezi newyorským letištěm LaGuardia a torontským Pearson, kde se ve sledovaném období uskutečnilo 16 956 letů, uvedla BBC.

Let mezi Singapurem a Kuala Lumpurem trvá zhruba hodinu. Na trase létá řada nízkonákladových společností, jako je Scoot, Jetstar, Air Asia a Malindo Air, ale i vlajkové aerolinky obou zemí, tedy Singapore Airlines a Malaysia Airlines. Mezi oběma městy se plánuje i výstavba vysokorychlostní železnice.

Podle počtu cestujících byla nejvytíženější trasa mezi Hongkongem a Kuala Lumpurem. Celkem ji využilo 6,5 milionu cestujících. Trasu mezi Singapurem a Jakartou využilo 4,7 milionu cestujících, mezi Singapurem a Kuala Lumpurem pak čtyři miliony pasažérů.

Ani ty nejvytíženější mezinárodní trasy se ale nemohou vyrovnat nejoblíbenější domácí letecké trase. Tou je spojení mezi jihokorejským hlavním městem Soul a oblíbeným turistickým ostrovem Čedžu. Loni se na této trase uskutečnilo podle OAG asi 65 tisíc letů, což odpovídá 180 cestám denně.