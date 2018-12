Netanjahu je s hlasováním o Hamásu spokojen, byť neprošlo

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poděkoval všem zemím, které ve čtvrtek hlasovaly ve Valném shromáždění OSN pro rezoluci odsuzující palestinské radikální hnutí Hamás. Rezoluce neprošla, protože ji nepodpořila potřebná dvoutřetinová většina. Mezi 87 zeměmi, jež text schválily, bylo i Česko.

Izraelský velvyslanec v Praze Daniel Meron na twitteru České republice poděkoval za to, že spolu s ostatními státy Evropské unie Hamás odsoudila a postavila se na stranu Izraele. Netanjahu v prohlášení ocenil, že text navržený Spojenými státy získal tak velkou podporu. Proti rezoluci bylo podle agentur 57 zemí a 33 států se zdrželo.

"Je to poprvé, co proti Hamásu hlasovala většina, gratuluji každé z 87 zemí, jež zaujaly rozhodnou pozici proti Hamásu. Je to velké vítězství pro USA a pro Izrael," napsal Netanjahu. Poděkoval administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa a končící velvyslankyni USA při OSN Nikki Haleyové.

Hamás, který od roku 2007 vedl proti Izraeli tři války, výsledek hlasování označil za "facku" do tváře Trumpově administrativě a za "potvrzení své legitimnosti". Mnoho zemí řadí Hamás k teroristickým organizacím.