Nově mohou být občané Hongkongu souzeni v Číně, policie zatkla stovky protestujících

Občané Hongkongu zatčení na základě nového čínského kontroverzního bezpečnostního zákona, který začal platit v úterý, by mohli být souzeni i v pevninské Číně. S odvoláním na vysoce postaveného čínského představitele o tom ve středu informovala agentura Reuters. V Hongkongu se uskutečnila každoroční připomínka předání tohoto finančního centra do správy Číně. V ulicích navzdory zákazu protestovaly tisíce lidí a policie stovky demonstrantů zatkla.

Šéf čínského státního úřadu pro Hongkong a Macao Čang Siao-ming na tiskové konferenci novinářům řekl, že nově zřízený čínský úřad pro národní bezpečnost v Hongkongu bude moci na základě článku 55 bezpečnostního zákona stíhat občany tohoto města podle jurisdikce pevninské Číny v případě některých "vážných trestných činů".

Proti návrhu jiného zákona, který umožňoval vydávání podezřelých občanů Hongkongu do pevninské Číny, loni protestovaly statisíce lidí.

Policisté ve středu v hongkongském přístavu slavnostně vztyčili čínskou vlajku u příležitosti 23. výročí předání této bývalé britské kolonie do správy Číny. Ceremonie se uskutečnila za přísných bezpečnostních opatření, prostor střežilo množství policistů. Každoroční protestní pochod úřady zakázaly s argumentem, že by porušoval koronavirové restrikce umožňující shromáždění maximálně 50 lidí.

Protestní skupiny ale vyzvaly obyvatele Hongkongu, aby se demonstrace zúčastnili bez ohledu na zákaz. V centru města se nakonec shromáždily tisíce lidí a někteří z nich skandovali heslo "Nezávislost Hongkongu". Policie zasáhla pepřovým sprejem a vodními děly.

"Bojím se, že půjdu do vězení, ale musel jsem přijít podpořit spravedlnost," uvedl jeden z protestujících.

Schváleno čínským prezidentem

Kontroverzní právní úpravu v úterý schválil stálý výbor, který je vrcholným orgánem čínského parlamentu, a rovněž čínský prezident Si Ťin-pching. Norma definuje čtyři trestné činy, u kterých bude uplatňována a jimiž jsou separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost.

Hongkongská policie varovala, že aktivisté zatčení za šíření materiálů vyzývajících k nezávislosti na pevninské Číně budou souzeni podle nového zákona. Podle příspěvku na twitteru hongkongských bezpečnostních sil byl prvním zatčeným na základě nového zákona muž, který u sebe měl vlajku hongkongské nezávislosti. Další zadrženou byla žena, na jejímž transparentu byla britská vlajka a hesla žádající nezávislost velkoměsta. Policie v posledních hodinách kvůli nezákonnému shromažďování, držení zbraní či porušení nového bezpečnostního zákona zadržela 300 lidí.

Nový zákon přijatý Pekingem kritizovali představitelé řady zemí i institucí, včetně EU, Spojených států a NATO, podle kterých norma omezí autonomii města pod čínskou správou. Šéf evropské diplomacie Josep Borrell označil ochranu práv a svobod obyvatel Hongkongu za "zcela nutnou". Tchaj-wan otevřel kancelář, jež má pomáhat obyvatelům Hongkongu, kteří se kvůli novému bezpečnostnímu zákonu rozhodnou přesídlit na ostrov.

Hongkongská správkyně Carrie Lamová, kterou její oponenti kritizují za podřízenost Pekingu, při středečním slavnostním aktu označila zákon za "historický krok", který má "obnovit stabilitu společnosti". Reagovala tím na protivládní demonstrace na obranu občanských svobod a autonomie města, které se v Hongkongu odehrávají již více než rok. Částečně je zastavila až nynější pandemie.

Zákon o národní bezpečnosti je bodem obratu Hongkongu k normalitě, prohlásil Čang Siao-ming s tím, že princip "jedna země, dva systémy" se pomocí zákona zdokonalí. Normu označil za "narozeninový dárek" pro Hongkong.

Británie vrátila svou kolonii do čínské správy 1. července 1997. Podle předávací smlouvy by Hongkong měl až do roku 2047 užívat autonomie a jeho obyvatelé dosavadních občanských svobod.