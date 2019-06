Nový Zéland začal s výkupem zbraní, které zakázal po masakru

Novozélandská vláda zahájila nákladnou akci na odkup poloautomatických zbraní, zakázaných po březnovém útoku ve městě Christchurch, při němž pravicový extremista ve dvou mešitách postřílel 50 lidí. Kabinet podle agentury Reuters na kampaň vyčlenil 208 milionů novozélandských dolarů (3,1 miliardy korun), majitelům zbraní bude kompenzovat až 95 procent jejich pořizovací ceny.

Pro změnu zákona o zbraních se v dubnu vyslovilo 119 poslanců, proti byl jediný. Podle odhadů je v zemi s pěti miliony obyvatel zhruba 1,5 milionu střelných zbraní, což Nový Zéland staví celosvětově na 17. příčku, pokud jde o poměr počtu zbraní mezi civilisty k celkové populaci.

Zákaz se týká poloautomatických střelných zbraní nebo brokovnic, které se dají používat s oddělitelným zásobníkem s kapacitou více než pět střel, a také doplňků používaných k přeměně střelných zbraní na to, co vláda označila jako "zbraně vojenského typu". Čas odevzdat zbraně budou mít jejich držitelé do 20. prosince.

Podle policie je složité předpovědět, kolik zbraní se skutečně podaří od majitelů vybrat. Odhady hovoří o tom, že nový zákaz by se měl vztahovat asi na 14 300 zbraní. Lidé jich už před zahájením výkupu odevzdali 700 a 5000 jich zatím nahlásili k odevzdání.