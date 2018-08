Pád vrtulníku nepřežilo devět lidí. Černou skříňku neměl

V horské oblasti ve středním Japonsku se v pátek zřítil záchranný vrtulník, všech devět lidí na palubě neštěstí nepřežilo. S odvoláním na sdělení úřadů o tom informovala agentura AP. Příčina havárie zatím známa není.

Vrtulník, který měl na palubě kromě dvou pilotů i sedm záchranářů, ztratil kontakt s pevninou hodinu po startu. Posádka měla během dvouhodinového letu pozorovat zprovoznění nové horské stezky.

Stroj podle svědků letěl za mlhavého počasí velmi nízko a následně se zřítil. Informace získané z GPS zařízení ukázaly, že vrtulník měnil směr krátce předtím, než s ním věž ztratila spojení, napsala japonská tisková agentura Kjódó.

Helikoptéra neměla na palubě černou skříňku, která zaznamenává údaje o letu. Podle japonských úřadů byl stroj zhruba 20 let starý a v dubnu prošel opravou motoru.

