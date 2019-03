Podal dvakrát stejný tiket a vyhrál miliony. Teď už myslí na důchod

Obrovskou porci štěstí si v úterý vybral australský dělník z Melbourne, který vyhrál v loterii. Jeho výhra je navíc dvojnásobná, protože tiket se stejnými čísly podal dvakrát. Ve stejný den vyhrál také zatím neznámý výherce z Tasmánie, který z celkového jackpotu 70 milionů australských dolarů (1,135 miliardy korun) získá třetinu. Na svých stránkách o tom informovala australská loterijní společnost The Lott.

"Děláte si srandu. Opravdu to vidím? Zrovna jsem si to zkontroloval online a asi vím, co mi chcete říct," odpověděl do telefonu zástupci loterijní společnosti, které mu sděloval radostnou novinu.

"Nemám slov, nemohu tomu uvěřit. Zrovna jsem přišel z práce," dodal nejmenovaný výherce, který se ze dne na den stal z obyčejného dělníka milionářem. Jeho výhra činí díky dvěma tiketům 46,6 milionu australských dolarů (756 milionu korun).

Se stejnými čísly hrál třicet let. "Hraju každý týden. Nikdy jsem si nevybíral čísla na základě něčeho konkrétního. Čísla nebyla pro mě ničím výjimečná, teď už ale jsou," řekl s úsměvem. Jak s penězi přesně naloží, zatím neví. "Potřebuju čas, abych to zpracoval. Asi budu uvažovat o důchodu. Nejprve si koupím nový dům nebo pojedu na dovolenou. Rozhodně se podělím s rodinou," uzavřel.

Úterní loterie přinesla štěstí ještě jednomu výherci z tasmánského Hobartu. Ten se může radovat z třetiny celého jackpotu, který byl výjimečně štědrý, protože předchozích šest týdnů nikdo nevyhrál. K výhře ve výši 23,3 milionu (378 milionu korun) se ale zatím nepřihlásil, a jelikož šlo o neregistrovaného soutěžícího, tak nemá společnost možnost ho kontaktovat.

Vítězná čísla v loterii byla 12, 28, 24, 29, 9, 18 a 25. Dodatkovými čísly byly 13 a 31. Minulý rok vyhrálo v loterii Ozz Lotto celkem dvacet soutěžících. Dohromady si odnesli 253,7 milionu (4,115 miliardy korun), uvedl britský server Daily Mail.