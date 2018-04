Pohřební ústav v Číně umožňuje zažít smrt nanečisto

Pekingský pohřební ústav zavedl virtuální službu, která potenciálním klientům umožňuje zažít smrt, a díky tomu si více vážit času, který jim zbývá, napsal zpravodajský server The Times. Návštěvníci pohřebního ústavu Babaoshan Funeral Parlour dostanou brýle pro virtuální realitu, s jejichž pomocí sledují například to, jak dostali v zaměstnání infarkt. Následuje přijetí do nemocnice, smrt a vstup do posmrtného života.

Zájemci si pak mohou prohlédnout nabízené pohřební služby, podívat se do márnice, prostudovat přípravy před pohřbem a nanečisto si vyzkoušet smuteční obřad.

Jeden ze zaměstnanců novinářům řekl, že tento zážitek přiměl mnoho lidí, aby si uvědomili krásu svého života. "Rádi bychom rozptýlili nesprávné představy veřejnosti o našich službách - a přitom zároveň propagujeme naši firmu," dodal.

Podle jednoho z návštěvníků by si virtuální prohlídku "měli vyzkoušet všichni, kdo uvažují o sebevraždě, aby si uvědomili, jak cenný je život, a jak hrozná by byla jejich ztráta pro rodinu".

Ovšem ne všichni jsou o síle prožitku přesvědčeni. "Myslím, že hmatatelnější a živější představu o smrti člověk získá, když se sám projde v noci pohřebním ústavem," nechal se slyšet jeden z kritiků.