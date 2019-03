Reakce Nového Zélandu na útok: zákaz všech útočných pušek

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová řekla, že udělá vše pro to, aby útočník na mešity nedostal prostor šířit své rasistické názory. Zároveň zdůraznila,... více Diskuse (8)

Útok na mešity

Střelec z Nového Zélandu se chce hájit sám. Hrozí mu doživotí

Aktualizováno 18.03. 10:19Muž podezřelý z útoku na mešity na Novém Zélandu se chce před soudem hájit sám. Novozélandskému deníku The New Zealand Herald to sdělil jeho přidělený obhájce.... víceDiskuse (5)