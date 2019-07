Rúhání běsní za zadržený tanker. Britové se bojí odplaty

Íránský prezident Hasan Rúhání varoval Británii před následky, jimž bude podle něj čelit kvůli zadržení íránského tankeru z minulého týdne. Britské úřady u Gibraltaru na jihu Pyrenejského poloostrova minulý čtvrtek zadržely íránský supertanker, který podle Londýna převážel ropu do válkou zmítané Sýrie v rozporu se sankcemi EU.

Rúhání v televizním projevu po zasedání íránské vlády označil zadržení tankeru za "ničemný, chybný" krok ze strany Londýna. "Vyvoláváte nejistotu a v budoucnu pocítíte dopady svého jednání," prohlásil íránský prezident.

"Teď, když chce jeden z vašich tankerů proplout (blízkovýchodním) regionem, musíte přivolat své fregaty (jako doprovod), protože máte strach," dodal Rúhání.

Podle britského tisku fregata britského námořnictva Montrose doprovázela v úterý na cestě Hormuzským průlivem britský tanker Pacific Voyager. Další britský ropný tanker British Heritage podle deníku The Daily Telegraph v současné době vyčkává u pobřeží Saúdské Arábie.

Plavidlo British Heritage mělo o víkendu dorazit do iráckého přístavu Basra, odkud mělo dopravit ropu do severozápadní Evropy, nečekaně se ale obrátilo. Londýn se obává, že by Írán mohl jeho lodě zastavit v odvetě za zadržení íránského tankeru Británií, napsal The Daily Telegraph.

Jaderný program: kdo má pravdu?

Zadržení íránského tankeru přišlo v době stupňujícího se napětí kolem Íránu poté, co Spojené státy odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a uvalily na Teherán nové sankce. Írán následně oznámil, že některé závazky z dohody přestává plnit.

V pondělí Írán sdělil, že již obohacuje uran na více než 3,67 procenta, což byl limit stanovený mezinárodní smlouvou. Předtím Teherán uvedl, že překročil 300kilogramový limit zásob uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta.

Spojené státy obviňují Írán, že se snaží vyvinout atomové zbraně. Rúhání zopakoval tvrzení Teheránu, že jadernou energii využívá výhradně k mírovým účelům. Podle íránského prezidenta rozhodnutí zvýšit obohacování uranu přispěje k produkci paliva pro jaderné elektrárny a k dalším mírovým účelům, což je plně v souladu s mezinárodní jadernou dohodou z roku 2015.

Dohoda, k jejímž signatářům patřily kromě USA také Írán, Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko, zmírňuje protiíránské hospodářské sankce výměnou za zpomalení íránského jaderného programu.

Americký zmocněnec pro Írán Brian Hook televizi Al-Džazíra v úterý řekl, že Spojené státy chtějí tuto dohodu nahradit novou smlouvou, kterou by schválil také americký Kongres. Prezident Donald Trump dohodu, kterou s Íránem uzavřel jeho předchůdce Barack Obama, již od své předvolební kampaně ostře kritizoval. Podle Trumpovy vlády jednou z chyb dohody bylo i to, že ji oficiálně neratifikoval Kongres.