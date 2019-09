Rúhání: Írán nikdy nepřijme nabídku na vyjednávání s USA

Írán bude vždy reagovat záporně na jakoukoli nabídku bilaterálních jednání se Spojenými státy. V případě, že by ale USA zrušily sankce proti Íránu, je Teherán ochoten vést mnohostranná jednání s Washingtonem a dalšími signatáři mezinárodní jaderné dohody z roku 2015. Podle agentury Reuters to v íránském parlamentu řekl prezident Hasan Rúhání. Zároveň podle agentury AP obvinil evropské země, že nenaplňují závazky, které na sebe vzaly poté, co USA loni od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 odstoupily.

"Nikdy nebylo rozhodnuto o uspořádání rozhovorů se Spojenými státy. Byla zde řada nabídek na rozhovory ale naše odpověď bude vždy záporná," citovala agentura Reuters z Rúháního projevu, který živě přenášela íránská státní média. "Pokud Amerika zruší veškeré sankce, tak se může stejně jako předtím přidat k mnohostranným jednáním mezi Teheránem a dalšími signatáři dohody z roku 2015," doplnil.

O možnosti brzké vrcholné schůzky USA s Íránem se spekulovalo po nedávném summitu skupiny G7 ve Francii. Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil, že mu Rúhání sdělil, že je této myšlence otevřen. Následně ale íránský prezident řekl, že Teherán s Washingtonem nebude jednat, dokud USA nezruší protiíránské sankce. To podle AP zopakoval i v úterý.

Napětí mezi Teheránem a Washingtonem se vyostřilo po loňském rozhodnutí prezidenta Trumpa odejít od jaderné dohody, jejímiž dalšími stranami jsou Německo, Francie, Británie, Rusko, Čína a Evropská unie. Evropské státy se snaží i po americkém kroku dohodu udržet při životě zmírňováním dopadu amerických sankcí na íránskou ekonomiku.

Rúhání je ale nyní obvinil, že "nesplnily svůj úkol". V pondělí Teherán pohrozil výrazným odklonem od podmínek jaderné dohody, nepřijde-li Evropa do konce týdne s novou nabídkou.

"Pokud budou Evropané moci koupit nebo předkoupit naší ropu, můžeme mít přístup k našim penězům, což situaci zmírní a budeme schopni zcela dodržovat dohodu... v opačném případě podnikneme náš třetí krok," citovala agentura Reuters Rúháního.

Smyslem jaderné dohody bylo zbrzdit íránský jaderný program, zamezit tak Teheránu ve vývoji jaderných zbraní, ale umožnit mírové využívání jaderných technologií. Podle nynější americké administrativy, která se na dojednání dohody nepodílela, je ovšem dosažený dokument neúčinný a jenom dočasný. Washington chce Írán přinutit k novému vyjednávání.

Írán od května postupně přestal dodržovat několik bodů jaderné dohody a pohrozil, že 5. září podnikne další takový krok s cílem přimět evropské signatáře dohody, aby ochránili íránské ekonomické zájmy, navzdory americkým sankcím. Dalším krokem ze strany Íránu by mohlo být obohacování uranu nad 20 procent či obnovení provozu výkonných odstředivek, uvedly podle Reuters íránské úřady.