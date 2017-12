Šanghaj trpí nemocí velkoměst. Metropole omezuje rostoucí populaci

V Šanghaji, nejlidnatějším městě Číny, má do roku 2035 žít maximálně 25 milionů obyvatel. Plán rozvoje města s příslušným populačním limitem přijala čínská státní rada, která plní funkci vlády. Čínské finanční centrum totiž údajně trpí takzvanou nemocí velkoměst. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Státní rada na svých webových stránkách uvedla, že je tento cíl součástí šanghajského plánu pro roky 2017-2035, který vládní orgán schválil. "Do roku 2035 bude populace v Šanghaji kontrolována, bude činit asi 25 milionů a území, které je vymezeno pro novou výstavbu, nepřesáhne 3200 kilometrů čtverečních," uvedla čínská státní rada v prohlášení.

Čínská média uvádějí, že vláda tímto krokem bojuje proti nemoci velkoměst, kterou způsobuje kombinace znečištěného životního prostředí, dopravního kolapsu a nedostatek veřejných služeb, včetně vzdělání a lékařské péče. Řada obyvatel se zároveň obává realitní bubliny, protože hned několik čínských měst čelí růstu cen nemovitostí. Tato bublina by mohla svým prasknutím ohrozit ekonomiku celé země. Součástí vládního plánu je mimo jiné i ochrana životního prostředí a historických památek.

Shanghai always a bit less coercive than Beijing, but its urban politics animated by same basic problems. This won't be pretty. https://t.co/Sipxzu9Sw8