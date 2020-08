Šéf čínské diplomacie zpochybnil původ koronaviru v Číně

Šéf čínské diplomacie Wang I při návštěvě Norska řekl, že není jisté, zda koronavirus vzniknul v Číně. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Wang zpochybnil převládající názor zdravotnických expertů a cizích vlád.

Jakkoliv byla Čína první zemí, která oznámila Světové zdravotnické organizaci (WHO) existenci koronaviru, "neznamená to, že virus vzniknul v Číně", řekl Wang novinářům. "V posledních měsících jsme ve skutečnosti viděli zprávy (...), podle nichž se virus objevil v různých částech světa, a mohl se vyvinout dříve než v Číně," dodal.

Úřady v čínském městě Wu-chanu zaregistrovaly první případ nového koronaviru v prosinci loňského roku, v lednu letošního roku pak oznámily prvního zemřelého s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje.

"Kde virus poprvé začal a jak začal (...), by se mělo přenechat vědcům a lékařským odborníkům (...), nemělo by se to politizovat nebo stigmatizovat," řekl Wang v očividné narážce na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který koronavirus dlouhodobě označuje jako "čínský virus" a viní Peking z odpovědnosti za celosvětovou pandemii. "Kdo je pacient nula? To stále není známo," míní Wang.

Wang do Norska zavítal jako první čínský ministr zahraničí od roku 2006. Před příjezdem do skandinávské země navštívil Nizozemsko a Itálii.

Norsko, které je členem NATO, bude v letech 2021 a 2022 zastávat pozici nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Čína je jedním ze stálých členů tohoto orgánu.