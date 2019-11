Sporné posvátné místo patří hinduistům

Dvě Indky jako první ženy vstoupily do významného hinduistického chrámu Sabarimala v jihoindickém státě Kérala, kam byl ženám v plodném věku po staletí odpírán... více

Reakce na protesty

Musíte lépe chránit Romy, žádá Česko hinduistický aktivista

UVNITŘ FOTOGALERIE. Česká republika by měla lépe chránit místní romskou menšinu. Do Prahy to o víkendu vzkázal významný hinduistický aktivista Rádžan Zéd,... víceDiskuse (40)