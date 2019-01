Stovky metrů dlouhý tunel zasahoval hluboko do Izraele

Izraelská armáda objevila šestý a poslední tunel pod hranicí s Libanonem. Podzemní chodby do Izraele vybudovali členové libanonského šíitského Hizballáhu a Izraelci začali chodby hledat v prosinci. Podle nich je chtěl Hizballáh použít k přeshraničním útokům.

Armádní mluvčí Jonatan Konrikus v neděli oznámil, že poslední nalezený tunel byl vůbec největší ze všech. Byl podle něj dlouhý několik set metrů a zasahoval hluboko do Izraele.

Armáda ve svém prohlášení uvedla, že operace určená k odhalení tunelů skončila a že nyní dohlédne na to, aby Hizballáh další tunely nebudoval.

O nálezech Izraelci informovali mírovou misi OSN UNIFIL, která od roku 1978 zajišťuje izraelsko-libanonskou hranici. Její zástupci už v prosinci konstatovali, že tunely jsou porušením rezoluce OSN, jíž byla v roce 2006 ukončena tehdejší druhá válka mezi Hizballáhem a Izraelem. V době, kdy izraelská armáda hledala tunely, UNIFIL znásobila hlídky, aby zajistila na hranici klid.

