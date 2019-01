Tálibán ohrožuje ropné vrty na severu Afghánistánu

Bojovníci radikálního hnutí Tálibán po dnech intenzivních bojů ohrožují ropné vrty poblíž severoafghánského města Saripúl. Desítky příslušníků bezpečnostních sil byly zabity či zraněny, uvedla agentura Reuters s odkazem na vyjádření afghánských činitelů a místních obyvatel.

"Bezpečnostní situace v provincii Saripúl je znepokojivá," sdělil mluvčí provinční vlády Zabiulláh Amání. "Dostali jsme sliby, že do města budou poslány posily, ale dosud se tak nestalo," řekl.

Asi 40 členů bezpečnostních sil bylo zabito nebo zraněno během úterních bojů poblíž Saripúlu. "Tálibán už nějakou dobu podniká prudké útoky s cílem obsadit ropná pole. Vytvořili jsme zvláštní obrannou jednotku," uvedl mluvčí. Při jednom armáda na útok reagovala dělostřeleckou palbou.

Ropa z polí Angot a Kaškarí vzdálených několik kilometrů od města Saripúl se začala těžit už dobách sovětské přítomnosti v této středoasijské zemi. Podle Amáního je aktivních osm vrtů se zařízením v hodnotě milionu dolarů, které střeží obrněné vozy. "Vrty jsou hospodářsky důležité, nejen pro samotnou provincii Saripúl, ale pro celý Afghánistán," dodal. Pád vrtů do rukou povstalců by znamenal velkou ránu pro vládu a naopak by posílil financování Tálibánu, které je nyní založeno především na příjmech z daní, těžbě a opiu.

Podle poradce afghánského ministra vnitra Amrulláha Sáliha byly k ropným polím z okolních okresů poslány posily. Ty do oblasti bojů v příštích dnech zamíří i jednotka z hlavního města Kábulu. "Oblast je prozatím zabezpečená, nemůžeme ale tvrdit, že nebezpečí nehrozí," uvedl poradce.

Boje se odehrávají v době, kdy se očekává další kolo jednání mezi americkým zvláštním vyslancem Zalmayem Khalilzadem a představiteli Tálibánu, které mají za cíl vytvořit podmínky pro zahájení mírových rozhovorů, které by ukončily 17 let trvající válku v Afghánistánu.

Tlak na afghánskou armádu se zvyuje také kvůli nejednoznačnosti záměrů Spojených států ohledně Afghánistánu. Podle zpráv amerických médií prezident Donald Trump plánuje stáhnout téměř polovinu ze 14 tisíc amerických vojáků působících v této zemi.