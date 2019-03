Tělo zavražděného Chášukdžího bylo zřejmě spáleno v peci blízko konzulátu

Tělo saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, který byl zavražděn loni v říjnu na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu, bylo zřejmě spáleno ve velké peci na dvoře rezidence generálního konzula Saúdské Arábie nedaleko místa vraždy. Tvrdí to dokumentární film katarské televize Al-Džazíra, odvysílaný v neděli.

Chášukdží, který žil od roku 2017 v USA a psal do deníku The Washington Post (WP), kritizoval vedení své vlasti, včetně saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána. Podle WP či organizace Human Rights Watch (HRW), které se odvolávají na zprávu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA), nařídil vraždu přímo korunní princ, což Rijád odmítá.

Saúdská Arábie nicméně o vraždě dlouho mlžila a prohlídku konzulátu tureckou policií umožnila až skoro dva týdny po činu. Rijád zprvu tvrdil, že novinář odešel z konzulátu 2. října živý. Po více než dvou týdnech vedení Saúdské Arábie přiznalo, že novinář tam byl zabit, nejprve ale tvrdilo, že se to stalo při potyčce. Později přiznal Rijád vraždu, z níž obvinil 11 lidí. Trvá ale na tom, že korunní princ likvidaci novináře nenařídil.

Tělo novináře, který si šel na konzulát vyřídit doklady kvůli svatbě, se dosud nenašlo. Turecká policie už v říjnu uvedla, že má audionahrávky, které dala Ankara k dispozici i CIA. Podle těchto záznamů byl novinář na konzulátu brutálně zavražděn a nejspíše rozčtvrcen.

Al-Džazíra natočila dokument, v němž hovořila kromě Chášukdžího snoubenky a jeho přátel i s tureckými vyšetřovateli a mužem, který stavěl onu pec v rezidenci saúdskoarabského generálního konzula. Podle tureckých vyšetřovatelů bylo tělo spáleno v peci během tří dnů. Do rezidence, vzdálené několik stovek metrů od konzulátu, bylo zřejmě přepraveno v několika pytlech. Al-Džazíra také uvedla, že v peci bylo poté grilováno velké množství masa, aby se překryly stopy po spálení novinářova těla.

Vražda novináře Chášukdžího vyvolala v říjnu velký mezinárodní rozruch, který ale postupně utichl. A jen málo zemí zareagovalo konkrétními kroky vůči Rijádu. Americký prezident Donald Trump dokonce v listopadu uvedl, že USA zůstanou neochvějným partnerem Saúdské Arábie, i kdyby se ukázalo, že za vraždou Chášukdžího stál korunní princ. Závěry CIA označil Trump za neprůkazné.

Volání některých po mezinárodním vyšetřování vraždy bylo vyslyšeno až letos, když Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva OSN pověřil vyšetřováním svou zvláštní zpravodajku Agnès Callamardovou. Ta po návštěvě Turecka minulý měsíc uvedla, že vraždu zosnovali a provedli "státní činitelé Saúdské Arábie". Závěrečnou zprávu má předložit v červnu.

Al Jazeera has obtained exclusive pictures from the Saudi consul general's home in Istanbul that shed more light on the murder of Jamal Khashoggi and its aftermath. pic.twitter.com/NVchaxwN5f