Trump: Nejsme deštník chránící Jižní Koreu. Kimovi věřím

Úplné jaderné odzbrojení Korejského poloostrova neznamená, že Spojené státy budou s KLDR vyjednávat o jaderném deštníku USA chránícím Jižní Koreu. V rozhovoru pro televizi ABC to řekl americký prezident Donald Trump. "Severní Korea se zbaví jaderných zbraní, o ničem jiném jsme nediskutovali," řekl prezident.

Šéf Bílého domu doufá, že Pchjongjang začne s denuklearizací rychle. "Opravdu věřím, že se jaderných zbraní zbaví, domnívám se, že s tím začnou hned," prohlásil Trump. Severní Korea rovněž nebude provádět žádné testy balistických raket. "Myslí to vážně," řekl prezident o Kim Čong-unovi.

Trump připustil, že denuklearizace není okamžitý proces. "Nejde to prostě udělat hned, nějakou dobu to trvá, někdo říká patnáct let, když to půjde rychle," uvedl. Další kroky směrem k jadernému odzbrojení podle něj KLDR oznámí brzy. "Možná už zítra," řekl šéf Bílého domu.

Nácvik bombardování bude zastaven

Za "velmi provokativní a nákladné" označil Trump společné manévry, které tradičně v regionu pořádají americká a jihokorejská armáda. "Posíláme letadla z Guamu a bombardujeme pusté hory kvůli nácviku. Řekl jsem, že to zastavím," prohlásil prezident.

O bezpečnostních zárukách, které Kim v Singapuru dostal, odmítl Trump podrobně hovořit. "Bude ale šťastný, jeho země ho miluje, vidíte tu vřelost lidí. Dají se dohromady a bude to velmi silná země," konstatoval americký prezident.

Moderátor ABC George Stephanopoulos Trumpa upozornil, že Kim Čong-un je diktátor, který vládne policejnímu státu, vězní lidi v pracovních táborech a vraždí vlastní příbuzné. "Jak můžete věřit takovému vrahovi?" zeptal se prezidenta.

"Dostal jsem to, co jsem dostal. To je, co máme, to je, kde jsme. Mohu jen říct z vlastní zkušenosti, a to jsem se s ním setkal a hovořil s ním velmi intenzivně, že chce opravdu udělat velké věci pro Severní Koreu, že chce denuklearizovat," odpověděl Trump.

"Za mého života jsem uzavřel spoustu smluv se spoustou lidí a někdy lidé, kterým věříte nejmíň, se ukážou být nejčestnější, a lidé, kterým věříte víc, čestní nejsou," poznamenal Trump. "Kimovi věřím, věřím mu teď. Za rok možná řeknu, že jsem chyboval, to je vždycky možné," dodal.