Trump proti přesile. Fotografie šokovala svět, o čem vypovídá?

Neobvyklá fotografie politiků z neformálního jednání během velmi napjatého summitu skupiny G7 v Kanadě, která zachycuje amerického prezidenta Donalda Trumpa proti přesile ostatních lídrů, vyvolala poprask na sociálních sítích. Snímek fotografa Jescoa Denzela zveřejnil na Twitteru mluvčí německé vlády a mnozí ho okamžitě označili za jedinečné shrnutí obtížného rokování, jež skončilo rozkolem. Na internetu se objevily snahy o interpretaci řeči těla jednotlivých aktérů, vtipné narážky, obhajoba Trumpa i upozornění na manipulativní moc některých fotografií.

Zweiter Tag des #G7-Gipfels in Kanada: Beratungen am Rande der offiziellen Tagesordnung #G7Charlevoix pic.twitter.com/5GiGF6zTHr - Steffen Seibert (@RegSprecher) 9. června 2018

Fotograf zachytil situaci v zákulisí mezi dvěma koly oficiálních rozhovorů, kdy se kolem Trumpa srotili ostatní politici, aby si vyjasnili postoje. Americký prezident jako jediný sedí a působí defenzivně, zatímco na něj ze silnější pozice tlačí jeho oponentka, německá kancléřka Angela Merkelová. Všichni vyjednávači vypadají poněkud rozladěně, vraští čela, mají svěšené koutky úst nebo ruce založené před tělem.

Mnozí přispěvatelé na Twitteru okamžitě vycítili potenciál fotografie a začali ji intenzivně komentovat. "O řeči těla na téhle fotce by se dala napsat celá diplomka," uvedl Liam O'Brien. "Tahle fotografie je umělecké dílo. Název: Řeč těla," komentoval kompozici Arnór Dan. "Podívejte se na řeč těla na téhle fotce. Trump se před Merkelovou doslova krčí," napsal Benjamin Rodriguez.

You could write an entire thesis on the body language in this picture https://t.co/1VO0Kg9SVf - Liam O'Brien (@LiamD_23) 9. června 2018

This picture is a piece of art. Title: 'Body Language'. https://t.co/Kev6SswPdh - Arnór Dan (@Arnor_Dan) 9. června 2018

Mnoho dalších tvrdí, že americký prezident vypadá před Merkelovou jako neposlušný žák před přísnou učitelkou nebo jako dítě, které dostává od matky pořádně vynadáno.

Snímek ovšem vyvolal i debatu o moci správně zachyceného okamžiku a o využití fotografie v rámci vlastní interpretace událostí. Odborníci upozorňují, že mluvčí německé vlády fotografii zveřejnil proto, že lichotí kancléřce Merkelové a ukazuje ji v dobrém světle jako rozhodnou političku, která tlačí amerického prezidenta do kouta. Například Fabian Reinbold si ale dal práci a našel fotografie stejné situace z jiných úhlů. Z nich už vypadá poměr mezi přítomnými politiky docela jinak.

Look at the body language in this photo. Trump is absolutely cowering before Merkel. pic.twitter.com/YnjuWslCWB - Benjamin Rodriguez (@Benjar49) 9. června 2018

Kromě toho interpretaci o dominantní Merkelové a submisivním Trumpovi napomáhá i vhodně zvolený výřez. Mimo snímek se totiž ocitl kanadský premiér Justin Trudeau, který stojí za Trumpem. "Fotografie mohou být zavádějící," komentovala to Caroline Arbourová.

One scene - four different perspectives #G7



1) by Merkel‘s team 🇩🇪

2) by Macron’s team 🇫🇷

3) by Conte’s team 🇮🇹

4) by Trump’s team 🇺🇸 pic.twitter.com/q3qaSfaiQS - Fabian Reinbold (@fabreinbold) 9. června 2018