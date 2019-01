Útočník zranil v základní škole v Pekingu 20 dětí

Dvacet dětí v úterý v základní škole v čínské metropoli Pekingu utrpělo zranění při útoku blíže neidentifikovaného muže. Policie útočníka na místě zadržela.

Útok se odehrál v 11.17 místního času (4.17 SEČ). Tři školáci byli podle čínských úřadů zraněni vážně, nejsou ale ohroženi na životě. Všechny zraněné děti byly převezeny do nemocnice.

Další podrobnosti o útoku úřady nesdělily, uvedly pouze, že bylo zahájeno vyšetřování. Podle čínského státního listu Global Times byl muž ozbrojen kladivem. V některých příspěvcích na sociálních sítích se naopak píše, že napadené děti utrpěly zranění nožem, převážně v oblasti hlavy.

V Číně jsou násilné zločiny ve srovnání s jinými zeměmi méně časté. Nicméně v posledních letech se množí útoky nožem, sekerou či jinými chladnými zbraněmi, jejichž terčem jsou mnohdy děti.

Nejhorší bilanci obětí má v zemi rok 2010, kdy po útocích nožem nebo sekáčkem přišlo o život 20 dětí. Pachateli podobných činů jsou převážně duševně narušení či frustrovaní muži.

