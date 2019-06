V Číně odebírají vězňům orgány, došel nezávislý soud k závěru

China Tribunal, nezávislý soud v Londýně, dospěl k rozhodnutí, že zabíjení vězňů z duchovního hnutí Falun Gong pro odebírání jejich orgánů v Číně stále pokračuje. Perzekuce a následné zabíjení se nevztahuje jen k milionům praktikujících učení Falun Gong, ale také k jiným minoritám obyvatelstva. "Nepopsatelně ohavné smrti bez jakéhokoliv důvodu", označil soud zabíjení vězňů. Zprávu přinesl britský server The Guardian.

V čele nezávislého tribunálu usedl sir Geoffrey Nice, který prohlásil, že primárním zdrojem sběru orgánů, které pak Čína využívá pro svůj mezinárodní byznys transplantací, jsou lidé praktikující Falun Gong (spirituální organizace, kterou Čína před dvaceti lety oficiálně zakázala).

"Ze závěru vyplývá, že mnoho lidí zemřelo bezdůvodně nepopsatelně ohavnou smrtí a mnoho dalších může podobným způsobem dál trpět. Žijeme na planetě, kde jsou v současné době u moci nehorázně zlí lidé, kteří vedou zemi s jednou z nejstarších civilizací, která je modernímu člověku známa," řekl Nice.

"Neexistují žádné důkazy, jež by nasvědčovaly tomu, že tato praxe byla zastavena a tento soud je přesvědčen, že to dál pokračuje," dodal k masovému odebírání orgánů, u něhož jsou vězni často během zákroku stále naživu, protože orgány jsou potom pro pacienta o to hodnotnější.

Krátká čekací doba

Čína tato obvinění už v roce 2014 odmítla. Přiznala pouze, že odebírala orgány popraveným vězňům a zavázala se k tomu, že s tím přestane. Nicméně čekání na transplantaci orgánů v nemocnicích je neobvykle krátké. Často trvá jen pár týdnů, uvedl soud, jenž bral v potaz důkazy a svědectví od lékařů, různých zdravotních expertů nebo aktivistů za lidská práva.

U soudu, jejž iniciovala Mezinárodní koalice pro ukončení zneužívání transplantací v Číně, svědčili bývalí vězni Falun Gongu i Ujgurů (minorita žijící v čínské provincii Sin-ťiang). Jednou z nich byla Jennifer Zengová, aktivistka Falun Gongu, jež byla rok vězněna v ženském pracovním táboře. Soudu poskytla důkazy ohledně opakovaných lékařských prohlídek a krevních testů, které stoupenci jejího hnutí a další vězni museli bez udání důvodu podstoupit.

"Jednoho dne nás převezli do nějakého zdravotního zařízení, kde nás fyzicky prohlédli. Ptali se nás, jaké jsme měli nemoci. Řekla jsem, že jsem měla hepatitidu. Podruhé, o měsíc později, nás zavezli do velké nemocnice, kde nás znovu prohlédli a udělali nám rentgen. Potřetí už nám přímo v táboře brali krev," vzpomínala Zengová.

"Vězni v táboře neměli povolení vyměňovat si na sebe kontakty, takže po propuštění nebylo možné nikoho dohledat. Když z tábora někdo odešel, usoudila jsem, že byl propuštěn a vrátil se domů. Nelze to však potvrdit. Obávám se, že ve skutečnosti byli tito lidé převezeni do nemocnice, kde jim bez jejich souhlasu odebrali orgány, přičemž je tím během zákroku zabili," uvedla.

Transplantaci v Číně země zakazují

Oficiální vládní zdroje uvádí, že se v Číně provádí kolem 90 tisíc transplantačních operací ročně. Podle odhadů nezávislého tribunálu bude však konečné číslo ve skutečnosti mnohem vyšší. Některé země už zavedly zákon, jenž zakazuje pacientům odcestovat do Číny za účelem transplantace. Mezi tyto státy se řadí Izrael, Itálie, Španělsko a Tchaj-wan. Ve Velké Británii zatím návrh zákona podpořilo kolem čtyřiceti poslanců.

"Doufám, že více zemí přijme zákon, který bude občanům zakazovat cestování do Číny kvůli transplantaci orgánů. A doufám, že mezinárodní svět najde způsob, jak tato zabíjení v Číně zastavit," citovala Zengovou zpravodajská agentura Reuters.