V Íránu popravili dalšího podnikatele. Falšoval dokumenty

V Íránu v sobotu po urychleném soudním řízení popravili podnikatele Hamídarezu Bákerího Dermaního usvědčeného z rozsáhlé korupce. Je třetím podnikatelem, který byl v zemi popraven od léta v rámci protikorupčního tažení. O Dermaního případu rozsáhle informovala íránská televize.

Dermaní, kterému se říkalo asfaltový sultán, byl zatčen roku 2014. Podle úřadu falšoval dokumenty, aby získal půjčky. Pomáhal mu prý někdejší guvernér centrální banky Mahmúd Rezá Chavarí. Ten v Íránu odsouzen za zpronevěru, ale v nepřítomnosti, protože uprchl do Kanady. Dermaní také používal krycí společnosti, jejichž prostřednictvím si opatřil 300 tisíc tun asfaltu.

Na smrt ho poslal nově zřízený islámský revoluční soud, proti jehož rozsudku se nelze odvolat s výjimkou případů, kdy je obžalovaný odsouzen k trestu smrti. Rozsudek nad Dermaním v prosinci potvrdil nejvyšší soud.

K ustavení revolučních soudů dal letos podnět duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Soudy už vynesly těžké tresty nad několika desítkami podnikateli a obchodníky, mnozí dostali vězení kolem dvaceti let. Íránská ekonomika letos zpomaluje vlivem odstoupení Spojených států od dohody o íránském jaderném programu a obnově protiíránských sankcí ze strany USA. Úřady začaly důsledně pátrat a stíhat lidi obviněné z toho, že těží z ekonomických problémů a také z devalvace íránského ríjálu.

Podle Amnesty International je Írán po Číně na druhém místě mezi zeměmi s nejvyšším počtem vykonaných rozsudků smrti. Loni bylo v Íránu popraveno přes 500 lidí.

