V Izraeli šetří jako možný trestný čin smrt dvou Palestinců

Izraelská armáda začala vyšetřovat jako možný trestný čin případy zabití dvou mladých Palestinců při nepokojích na hranici Pásma Gazy. Panuje podezření, že střelci porušili armádní pravidla. Při nepokojích, jež začaly v březnu, izraelští vojáci zabili na 170 Palestinců.

Právní zástupce armády Šaron Afek rozhodl, že je třeba vyšetřit smrt osmnáctiletého Abída Nabího, který byl zastřelen u hraničního plotu v březnu, a o tři roky mladšího Usmána Hallíse, který přišel o život v červenci u přechodu Karni.

Střelci podle předběžného šetření nerespektovali pravidla. Nabí byl zasažen střelou do zad 30. března a jeho jméno pak armáda zařadila na seznam členů teroristických organizací. Rodina ale Nabího členství v takové organizaci popřela. Hallís byl těžce zraněn zásahem do hrudníku a později zemřel. Nabího otec řekl, že voják, který jeho syna zabil, by měl stanout před soudem. "Žádám spravedlnost, byl střelen do zad, chci psychologickou a finanční kompenzaci za to, čemu jsme vystaveni," řekl.

Izraelský tisk v červenci napsal, že armáda po vlastním prošetření většiny incidentů, při nichž na hranici zemřeli Palestinci, dospěla k závěru, že ve 153 případech nebyla porušena pravidla pro zahájení palby.

Podle Izraele protesty organizuje radikální Hamás, který Pásmu Gazy vládne. Využívá podle Izraelců demonstrace k útokům, které provádějí jeho členové. Hamás to ale popřel.