"Všude leží mrtví." Zemětřesení v Indonésii má přes 800 obětí

Páteční zemětřesení a přívalová vlna tsunami, které v pátek zasáhly indonéský ostrov Sulawesi, má již 832 obětí na životech. V nové bilanci to oznámila indonéská národní agentura pro řešení krizových situací. Dosud se uváděl zhruba poloviční počet potvrzených obětí. Podle sobotní informace českého ministerstva zahraničí by mezi mrtvými neměli být žádní čeští občané.

Nejpostiženější jsou města Palu a Donggala, jež jsou domovem 600 tisíc lidí. Podle mluvčího indonéské agentury Sutopa Purwoa Nugrohoa zůstává stále mnoho lidí pod troskami zřícených domů.

Nejsilnější ze tří hlavních otřesů mělo v pátek sílu 7,5 stupně. Následná cunami dosáhla až tří metrů a smetla pobřežní oblasti. Indonéští novináři, kteří jsou na místě, tvrdí, že všude kolem nich leží lidská těla.

Červený kříž odhaduje, že páteční katastrofa se týká až 1,6 milionu lidí, podle jiných zdrojů to mohou být i více než dva miliony. Velké obavy panují v případě Donggaly, která je odříznuta od proudu a komunikačních kanálů a rozsah škod tam stále není jasný.

Nugroho řekl, že 821 z dosud potvrzených obětí pochází z Palu a 11 z Donggaly. Přístup k tomuto městu, stejně jako k městům Sigi a Boutong, je podle něj stále špatný. "Počet mrtvých poroste, protože hodně lidí je pod troskami a k mnohým se nikdo ještě nedostal," řekl.

Viceprezident Jusuf Kalla prohlásil, že počet mrtvých může vzrůst až na tisíce.

Navzdory tomu, že se z poničených budov podle novinářů ještě ozývají hlasy živých, v Palu se už objevili zloději, kteří rabují poškozené nákupní centrum. Přeživší se snaží dostat ke svým poničeným domům a zachránit majetek.

Do Palu první pomoc dopravilo armádní letadlo a také vrtulníky, přístup k Donggale, jež byla nejblíže centra otřesů, je jenom od moře. Evakuační centra ve městě Palu by měl dnes navštívit indonéský prezident Joko Widodo.

Palu leží asi 1500 kilometrů od Jakarty a množství obětí v Palu jsou lidé, kteří neodešli z pobřeží, kde se na pláži chystal festival.

Na sociálních sítích se objevila kritika na adresu geofyzikální agentury za způsob, jakým varovala před cunami. Agentura sice varování vydala, ale po 34 minutách je zrušila. Hájí se tím, že postupovala podle předpisů a při rušení varování vycházela z údajů odečtených ze senzorů v moři vzdálených asi 200 kilometrů od Palu.

Pásmo ohnivého kruhu

"Nemáme k dispozici pozorovatelská data v Palu, museli jsme použít ta, co jsme měli," sdělil Rahmat Triyono z geofyzikální agentury. Nejbližší senzor, který byl k dispozici, zaznamenal pouze šesticentimetrovou vlnu. Podle indonéského tisku není jasné, zda cunami, jež velmi rychle zasáhla pobřeží u Palu, udeřila před, nebo po odvolání varování. "Podle videí na sociálních sítích soudíme, že cunami udeřila před oficiálním odvoláním varování," řekl Triyono.

Indonésie patří do pásma takzvaného ohnivého kruhu na střetu kontinentálních desek. Série zemětřesení, která v červenci a srpnu zasáhla indonéský ostrov Lombok, si vyžádala téměř 500 mrtvých a více než 1300 zraněných. V roce 2004 zemětřesení a tsunami zabily 226 tisíc lidí v 13 zemích, z toho více než 120 tisíc v Indonésii. Palu zasáhly tsunami v letech 1927 a 1968.

We're deeply saddened by the news of yesterday’s earthquake and subsequent tsunami in Sulawesi, #Indonesia. @UNICEFIndonesia is on standby to provide support to communities and the Government.



We offer our condolences and stand in solidarity during this difficult time. pic.twitter.com/1XFalubcYb