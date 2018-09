Základnou u Damašku otřáslo několik explozí, údajně dva mrtví

Několik silných explozí otřáslo v neděli syrskou vojenskou základnou poblíž Damašku. Zatímco opoziční exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) hovoří o raketách odpálených zřejmě z Izraele, syrská státní televize informovala o výbuchu munice v nedalekém skladu. Podle SOHR si výbuchy vyžádaly nejméně dva mrtvé.

Místní obyvatelé podle agentury AP popisují nejméně pět silných výbuchů ozývajících se ze základny a vojenského letiště Mazza, které se nacházejí jihozápadně od metropole. Právě na letiště dopadlo v minulosti množství raket, které podle syrské vlády vypálil Izrael. Ten svou roli odmítá veřejně komentovat.

Syrská státní televize popřela informace o izraelském útoku a uvedla, že kvůli elektrickému zkratu vybuchla munice ve skladu.

"Dva prorežimní bojovníci byli zabiti a jedenáct dalších bylo zraněno, někteří z nich se nacházejí v kritickém stavu," řekl agentuře AFP Ramí Abdar Rahmán, ředitel SOHR, která situaci ve válkou sužované Sýrii dlouhodobě sleduje z Londýna. Podle něj není možné říci, zda oběti pocházejí z řad syrské armády či milic bojujících na straně režimu prezidenta Bašára Asada.

Izrael podnikl v červenci sérii náletů na syrské cíle v reakci na odpalování raket ze syrského na izraelské území. Židovský stát je znepokojen přítomností syrské armády podporované Ruskem poblíž svých hranic.

K nedělnímu incidentu se izraelští vojenští představitelé dosud nevyjádřili. "K informacím zahraničního tisku se nevyjadřujeme," řekla žádost AFP o komentář mluvčí izraelské armády.

Na vojenské letiště Mazza zaútočil Izrael podle agentury DPA naposledy v květnu. Tehdy za cíl útoku označil vojenskou infrastrukturu Íránu, který je významným spojencem Asadova režimu.

