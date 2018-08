Záplavy v jižní Indii: desítky mrtvých a dopravní kolaps

Nejméně 44 mrtvých si za poslední týden v jižní Indii vyžádaly záplavy a sesuvy půdy, které vyvolaly monzunové deště. V postiženém státě Kérala kolabuje doprava. Mezinárodní letiště v přístavním městě Kóčin muselo kvůli zatopení letových drah přerušit provoz. Informovala o tom agentura AP.

Intenzivní srážky mají Kéralu sužovat podle meteorologů do soboty. Svůj domov kvůli jejich následkům musely opustit desítky tisíc lidí.

Přímořský indický stát, který hojně navštěvují zahraniční turisté zejména díky jeho rozsáhlým plážím s palmami, sužují vydatné deště pravidelně každý rok. Avšak letos jsou srážky podle médií mimořádně silné.

A red alert has been issued in key districts of #Kerala by the IMD due to heavy rains #KeralaFloods. The #Kochi airport will also remain shut till 18 August. #India #flood #holiday pic.twitter.com/nUrQE8qTgV