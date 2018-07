Železniční nehoda v Turecku si vyžádala nejméně deset mrtvých

Nejméně deset mrtvých a 73 zraněných si vyžádala nehoda příměstského vlaku, který dnes vykolejil v severozápadním Turecku na trati mezi městy Edirne a Istanbul. Informovalo o tom turecké ministerstvo zdravotnictví.

Ve vlaku cestovalo zhruba 360 lidí. Na místě zasahovala více než stovka sanitek, oznámila místní média.

Televize CNN-Türk upřesnila, že se převrátilo šest ze sedmi vozů soupravy. Příčinou byl podle záběrů z místa sesuv podmáčeného náspu na malém mostu přes místní potok, přes který vlak přejížděl.

Vlak jel z města Kapikule u hranic s Bulharskem.

A#train has derailed in #Turkey's #Corlu District #Tekirdag city (close to #Istanbul). Train was en route from #Edirne to Istanbul. State news media reports "multiple casualties" 6 passenger Wagis overturned "Tekirdağ'ın Çorlu" pic.twitter.com/09iPXdeFkT