Austrálie hoří. Jak pomoci? Tady je několik tipů

Tragické lesní požáry v Austrálii nadále trvají a způsobují katastrofu obrovských rozměrů. O život přišlo 25 lidí a půl miliardy savců, ptáků a plazů žijící ve volné přírodě. Celá řada celebrit se rozhodla pomoci obětem tragédie a nabádá k tomu také veřejnost. Možností je celá řada.

Známé osobnosti z celého světa přispívají na záchranu Austrálie, kterou postihla velká katastrofa. Mezi nimi je také australská komička Celeste Barber, které se už podařilo vybrat přes 700 milionů korun.

Australský herec Chris Hemsworth, známý například jako Thor, se rozhodl věnovat na pomoc australským hasičským službám a obyvatelům v Austrálii, kteří byli požárem zasaženi, 22,6 milionů korun. Ve videu na svém Instagramu také vyzval fanoušky, aby jakýmkoliv způsobem pomohli také.

Připojil také seznam organizací, prostřednictvím kterých mohou lidé posílat finanční prostředky. Mezi nimi je například Australian Red Cross, Wildlife Warriors, World Wildlife Fund nebo St Vincent de Paul Society.

Ve státě Nový Jižní Wales nadále hoří 130 požárů, z nichž padesátka není pod kontrolou, a ve státě Victoria dalších 40. Po přechodném ochlazení mají teploty od pátku znovu stoupat nad 40 stupňů Celsia. Plameny už sežehly dva tisíce domů a nejméně 10,3 milionu hektarů porostu.

Australská vláda povolala na tři tisíce záloh, společně s letadly a vojenskými plavidly, aby pomohly hasičům v boji proti plamenům. Americký list The New York Times to označil za vůbec největší akci od druhé světové války.