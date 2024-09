Bartoš oznámil Fialovi odchod Pirátů z vlády, MMR má dočasně řídit Jurečka

Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) dnes na jednání vlády řekl premiéru Petru Fialovi (ODS), že Piráti kabinet opustí. Další kroky jsou závislé na tom, kdy svůj zamýšlený krok udělají, uvedl po zasedání kabinetu Fiala. Oznámil také, že prezidentu Petru Pavlovi již odeslal formální návrh na odvolání Bartoše, kterému vytýká problémy s digitalizací stavebního řízení. Řízením ministerstva pro místní rozvoj by měl Pavel podle návrhu premiéra dočasně pověřit vicepremiéra Mariana Jurečku (KDU-ČSL).

"Ivan Bartoš mi dnes řekl, že Piráti odejdou z vlády. S tím teď pracuji a podle toho budu postupovat dál," uvedl Fiala. Budou podle něj následovat koaliční jednání a další kroky závislé na tom, kdy Piráti zamýšlený krok udělají, dodal. Zopakoval, že Piráty z kabinetu nikdo nevyhazuje. Trvá na tom, aby se do pondělí aktuální situace vyřešila a bylo jasno. I proto věří, že Jurečkovo pověření bude jen krátkodobé a kabinet bude brzy složený pouze z plnohodnotných ministrů.

Fiala se ohradil proti tvrzením, že s Bartošem v úterý v souvislosti s odvoláním mluvil pouze po telefonu. Připomněl odpolední, ale hlavně ranní jednání. "Strávili jsme spolu nejmíň hodinu, kdy jsem mluvil o nespokojenosti s digitalizací stavebního řízení a chtěl slyšet konkrétní kroky, které udělá," řekl Fiala. To, jak Bartoš schůzku interpretoval, premiéra jen utvrdilo v tom, že nedokáže v případě problémů digitalizace vnímat realitu. Zdůraznil, že lidsky si Bartoše cení a oceňuje dosavadní spolupráci.

Piráti plánují o odchodu z vlády hlasovat od pátku do pondělního večera na svém internetovém fóru. Fiala trvá na tom, aby se situace do pondělí vyjasnila. "Věřím, že pověření Mariana Jurečky bude krátkodobé, protože očekávám, že se podaří velmi rychle vládu dostat do podoby, kdy budou všichni ministři plně ve svých funkcích, nikoliv provizorní," řekl.

Na Jurečku, který byl v minulosti krátkodobě pověřen i řízením ministerstev zemědělství a životního prostředí, padla volba podle Fialy kvůli tomu, že je místopředsedou vlády. Navíc na jeho ministerstvu práce kvalitně postupuje digitalizace, která mu na základě pověření také po Bartošovi připadne. Bartoš je vicepremiérem pro digitalizaci. "Tento stav bude, věřím, trvat velice krátce, ale v souladu s ústavou je nutné rovnou navrhnout, koho pověřit řízením resortu," vysvětlil Fiala. Jurečkovo pověření by mělo začít platit v úterý 1. října.

Jurečka na síti X napsal, že přijal Fialovu výzvu, aby převzal dočasné krizové řízení ministerstva pro místní rozvoj. "Důvodem je, že náš IT tým na ministerstvu práce a sociálních věcí se osvědčil při úspěšném vybudování klientské zóny Jenda, má největší kapacity a může s digitalizací pomoci," dodal. Díky expertní analýze vláda ví, jaké jsou příčiny problémů digitalizace stavebního řízení a možnosti řešení. "Je to běh na dlouhou trať. Bude to stát nemalé prostředky i úsilí, ale musíme to opravit," napsal.

Šéf koaličních Starostů Vít Rakušan uvedl, že Jurečkovo pověření je krátkodobě přijatelným řešením. "Pokud Piráti odejdou, chceme mít rychle rekonstruovanou vládu, klasicky plnohodnotně obsazenou s plnohodnotnými ministry," řekl.

Fiala zdůraznil, že k dalším může přistoupit až ve chvíli, kdy pirátští ministři například podají demisi. "Pak budu jednat rychle tak, aby vláda co nejdřív fungovala v plnohodnotném složení. Není pochyb o tom, že tu situaci zvládneme," uvedl. Koalice by se v případě odchodu Pirátů měla zamyslet, jak pracovat efektivněji a být akceschopnější, míní.