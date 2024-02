Biden podstoupí zdravotní prohlídku, výsledky slíbil zveřejnit

Americký prezident Joe Biden dnes oznámil, že podstoupí pravidelnou roční zdravotní prohlídku ve vojenském středisku Waltera Reeda na předměstí Marylandu. Bílý dům slíbil kompletní výsledky zveřejnit ještě během dneška, napsaly zahraniční tiskové agentury.

Bidenovi je 81 let a je nejstarším prezidentem v dějinách USA. Média i veřejnost polemizují o jeho zdravotním stavu a způsobilosti vykonávat úřad. Obavy vzbudila Bidenova opakovaná přeřeknutí či zmatení jmen diplomatických partnerů. Sám Biden ale tvrdí, že je v pořádku a v dobré kondici.

Biden v letošních volbách usiluje o znovuzvolení. Pokud by uspěl, bylo by mu na konci druhého mandátu 86 let. Rovněž jeho pravděpodobný soupeř Donald Trump patří v americké historii ke starším kandidátům, je mu 77 let.